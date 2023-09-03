В МЧС уточнили место крупного пожара в Петербурге

Пожар в Петербурге произошел на территории автосервиса, а не нефтебазы «Ручьи». С таким уточнением выступило региональное управление МЧС, передаёт ТАСС.

© МЧС

В воскресенье, около 11 часов загорелся ангар площадью 800 кв. м на Пискаревском проспекте. Это автосервис, собственником которого является ООО «Автолизинг».

Telegram-канал МЧС Петербурга сообщает, что пожару присвоили второй ранг сложности. В 13:06 он был локализован.

В МЧС отметили, что сведений о пострадавших не поступало.