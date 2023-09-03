Пропавшего в российском регионе 11-летнего мальчика нашли живым

Мальчика, пропавшего в Читинском районе Забайкальского края, нашли живым. Об сообщили в УМВД России по Забайкалью, пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, 11-летний школьник все это время находился в центре Читы. Утверждается, что его заметили горожане, которые обратились в правоохранительные органы и сообщили приметы мальчика. После этого на место выехали полицейские.

Школьника доставили в отдел полиции, после чего его должны будут забрать родители.

«Инспекторы психоневрологического диспансера установят причины ухода несовершеннолетнего», — заявили в УМВД России по Забайкалью.

О пропаже мальчика под Читой стало известно ранее в воскресенье, 3 сентября. В Следственном комитете России по Забайкалью даже завели дело после его исчезновения. В ведомстве рассказали, что школьник пропал в селе Засопка под Читой вечером в субботу, 2 сентября. Несколько часов родственники пытались искать подростка самостоятельно, однако затем обратились за помощью в правоохранительные органы.