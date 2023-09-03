Пропавшего в российском регионе 11-летнего мальчика нашли живым
Мальчика, пропавшего в Читинском районе Забайкальского края, нашли живым. Об сообщили в УМВД России по Забайкалью, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, 11-летний школьник все это время находился в центре Читы. Утверждается, что его заметили горожане, которые обратились в правоохранительные органы и сообщили приметы мальчика. После этого на место выехали полицейские.
Школьника доставили в отдел полиции, после чего его должны будут забрать родители.
«Инспекторы психоневрологического диспансера установят причины ухода несовершеннолетнего», — заявили в УМВД России по Забайкалью.
О пропаже мальчика под Читой стало известно ранее в воскресенье, 3 сентября. В Следственном комитете России по Забайкалью даже завели дело после его исчезновения. В ведомстве рассказали, что школьник пропал в селе Засопка под Читой вечером в субботу, 2 сентября. Несколько часов родственники пытались искать подростка самостоятельно, однако затем обратились за помощью в правоохранительные органы.
Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в Краснодаре найден живым восьмилетний Арсен Исмаилов, который пропал в российском регионе на несколько дней. В УМВД России по городу Краснодару также подтвердили, что в отношении ребенка никто не совершал противоправных действий.