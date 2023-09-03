Названа причина прорыва дамбы в Приморье

«Есть дамба, только она разрушена, и через нее прошла вода. Но ее кто-то проектировал, и сейчас говорят, что проектировалась она на другие отметки. Может, и на другие отметки. Но в дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы», — завил зампред правительства.