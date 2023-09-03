Появились детали похищения и убийства наркокартелем 43 студентов в Мексике

Наркокартель «Геррерос Унидос» смог похитить и убить несколько десятков студентов педагогического колледжа, поскольку мексиканские силовики и чиновники были подкуплены. Такую версию излагает газета The New York Times.

Инцидент произошел в городе Игуала штата Герреро осенью 2014 года.

Тогда 43 будущих педагогов приехали на автобусах в Игуалу, затем они намеревались участвовать в марше в Мехико. Однако вскоре учащиеся оказались в руках банды, которая убила их и избавилась от тел. Полиция якобы помогала бандитам, а военные знали о похищении, но не вмешивались.

The New York Times утверждает, что такие показания дали несколько членов картеля.

По данным газеты, представители всех ветвей власти были подкуплены «Геррерос Унидос» и «фактически являлись его работниками».