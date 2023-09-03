Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Казани

У 70-летней женщины случился сердечный приступ на борту лайнера «Аэрофлота», который летел из Москвы в Екатеринбург. Из-за этого, как пишут в соцсетях, самолет экстренно сел в аэропорту Казани.

«Во время полета в Екатеринбург на борту самолета „Аэрофлота“ стало плохо 70-летней женщине. Командир лайнера принял решение экстренно садиться в Казани», — пишет telegram-канал Aviaincident.

На борту был врач, который помогал женщине.

Инцидент произошел 2 сентября. Самолет сел в Казани в 16:25 по московскому времени. В пресс-службе авиакомпании URA.RU подтвердили факт случившегося происшествия. «Женщину увезли в больницу, когда лайнер сел в аэропорту. После этого самолет дозаправился и вылетел в Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».