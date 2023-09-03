Полицейские задержали группу граждан, осуществлявших нелегальную добычу нефрита в Окинском районе Бурятии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел в конце июля, но сведения о нем появились только в начале сентября.

На кадрах видео, опубликованного изданием, полиция ведет переговоры с преступниками, призывает бросить оружие. Нарушители оказывают активное сопротивление, бросают камни, стреляют.

Кроме того, нелегальные добытчики позволили себе резкие высказывания, потребовали от полицейских «ехать на Украину и там стрелять».

В ведомстве пояснили, что в задержании участвовали специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии совместно с полицейскими МО МВД «Тункинский».

В МВД уточнили, что стражи порядка выезжали на задержание дважды. В первый раз было задержано шесть человек, изъято 30 кг нефрита.

Во втором случае на территории Оспинского месторождения нефрита были обнаружены несколько десятков мужчин. Между силовиками и нарушителями вспыхнула перестрелка.

При отражении нападения сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие, один из нападавших получил огнестрельное ранение бедра.

Семеро полицейских задержали 30 мужчин в возрасте от 17 до 42 лет, изъяли восемь квадроциклов и более 80 кг незаконно добытого нефрита.

Пятеро наиболее активных участников незаконной добычи нефрита стали фигурантами уголовного дела и были арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».