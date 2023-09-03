Пенсионерка провалилась в коллектор во время сбора грибов в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска спасли женщину, которая провалилась в коллектор в лесу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

© Телеграм-канал «Спасатели Масс»

62-летняя жительница Новосибирска увлеклась сбором грибов и не заметила, как наступила на заросший травой коллектор, пенсионерка провалилась на глубину более двух метров, выбраться из ловушки самостоятельно женщина не могла.

Ей удалось связаться со спасателями, она объяснила, где вошла в лес, но неправильно сориентировала специалистов. В течение часа сотрудники спасательной службы прочесывали местность и обнаружили коллектор, в котором находилась пожилая женщина.