Крупный пожар на нефтебазе в Петербурге попал на видео

Крупный пожар на нефтебазе «Ручьи» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга попал на видео. Кадры очевидцев с места опубликованы в группе «Питер Онлайн» во «ВКонтакте».

На записи видно густые клубы почти черного дыма, поднимающиеся над местом происшествия.

ЧП произошло около 11 утра 3 сентября на Пискаревском проспекте, 125. Данные о пострадавших не поступали.