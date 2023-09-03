Белорусская милиция перекрыла крупный канал поставок наркотиков в Россию

Сотрудники милиции Минской области задержали жителя Мозыря, занимавшегося поставкой психотропных веществ в Россию . Об этом сообщил заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Денис Аскольдович.

По его информации, на территории Пуховичского района сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль с жителем Мозыря за рулем. "При осмотре машины в багажнике обнаружено и изъято 10 кг мефедрона. Установлено, что молодой человек работал на виртуальный наркомаркет несколько месяцев в качестве оптового курьера, забиравшего психотропы в Беларуси и перевозившего в Россию", - проинформировал Аскольдович.