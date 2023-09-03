На Тайване началась эвакуация жителей из-за приближающегося тайфуна

Жителей Тайваня начали эвакуировать в безопасные места из-за тайфуна «Хайкуй», приближающегося к восточному побережью острова. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на Министерство обороны страны.

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По данным Центрального метеорологического бюро Тайваня, в 17:00 по местному времени (12:00 мск) ураган достигнет города Тайдун и соседнего горного уезда Хуалянь. К текущему моменту из семи населенных пунктов в данном районе эвакуировали около трех тысяч человек, говорится в материале издания.

«Отменены сотни внутренних рейсов, а также железнодорожное и паромное сообщение. Школы и офисы закрыты на юге и востоке страны», — указано в статье.

Газета отметила, что тайфун «Хайкуй» уже подобрался к рыбацкому порту Илан. Из-за этого в северо-восточной части государства бушуют сильные дожди и ветер, скорость которого составляет порядка 140 км/ч.