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В Приморье возбудили уголовное дело после перевернувшегося рыболовецкого судна

Уголовное дело возбуждено в Приморском крае, где опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно. В результате происшествия погиб один человек, поиски одного продолжаются. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В Приморье возбудили уголовное дело после перевернувшегося рыболовецкого судна
© РИА Новости

"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, ночью 2 сентября в открытом море в районе мыса Гамова из-за большой волны рыболовецкое судно опрокинулось и затонуло.

"На борту судна находились шесть членов экипажа. В настоящее время установлено местонахождение пятерых человек, из которых один человек погиб, четверо не пострадали. Местонахождение одного члена экипажа устанавливается", - сообщили в СК.