В Таиланде нашли тело принятого за россиянина казахстанца

Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина. Об этом сообщила туристическая полиция одноименной провинции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Туристическая полиция Пхукета в пятницу информировала о поступившем сообщении о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти утверждали, что это мог быть российский турист. В тот же день началась поисково-спасательная операция, которая была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем.