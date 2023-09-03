МЧС: в Перми в баре Doski произошло короткое замыкание

В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium, замкнуло проводку. Сообщение о задымлении в заведении поступило на пульт диспетчерам утром 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.