Участковая избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила ТАСС, что члены участковой избирательной комиссии, работавшие у села Очеретоватое в Токмакском районе региона, попали под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Сегодня под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала у села Очеретоватое", - сообщила Катющенко.
По ее словам, населенный пункт находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Председатель избирательной комиссии указала, что при этом члены участковых избирательных комиссий продолжили работу.
До этого Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском истребителе в Запорожской области.
Сообщалось также, что Вооруженные силы Украины за сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Было выпущено 273 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались Светлодарск, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.