Участковая избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила ТАСС, что члены участковой избирательной комиссии, работавшие у села Очеретоватое в Токмакском районе региона, попали под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Сегодня под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала у села Очеретоватое", - сообщила Катющенко.

По ее словам, населенный пункт находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Председатель избирательной комиссии указала, что при этом члены участковых избирательных комиссий продолжили работу.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском истребителе в Запорожской области.