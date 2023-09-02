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Shot: в московском Бутове произошла крупная утечка газа на заправке

Крупная утечка газа произошла на заправке в московском районе Северное Бутово. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На юге Москвы произошла крупная утечка газа на АЗС
© РИА Новости

По информации канала, на АЗС «Интеройл» разгерметизировалась бочка с пропаном.

В материале уточняется, что сломался наземный 9-кубовый резервуар, что спровоцировало утечку газа. На заправке находится еще несколько таких резервуаров.

«В данный момент территория вокруг оцеплена, люди с места эвакуированы», — говорится в публикации.

Как пишет канал, на место инцидента прибыли полицейские и пожарные.

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В августе в МВД России по Дагестану сообщили, что две цистерны из восьми взорвались на автомобильной заправке в Махачкале.

До этого в Якутске неподалеку от автомобильной газовой заправки загорелся и взорвался минивэн Toyota Alphard.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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