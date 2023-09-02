На юге Москвы произошла крупная утечка газа на АЗС

Shot: в московском Бутове произошла крупная утечка газа на заправке
Крупная утечка газа произошла на заправке в московском районе Северное Бутово. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По информации канала, на АЗС «Интеройл» разгерметизировалась бочка с пропаном.
В материале уточняется, что сломался наземный 9-кубовый резервуар, что спровоцировало утечку газа. На заправке находится еще несколько таких резервуаров.
«В данный момент территория вокруг оцеплена, люди с места эвакуированы», — говорится в публикации.
Как пишет канал, на место инцидента прибыли полицейские и пожарные.
В августе в МВД России по Дагестану сообщили, что две цистерны из восьми взорвались на автомобильной заправке в Махачкале.
До этого в Якутске неподалеку от автомобильной газовой заправки загорелся и взорвался минивэн Toyota Alphard.
Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».