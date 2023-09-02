В МЧС рассказали об ударах ВСУ по российским пожарным

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что украинская армия специально открывает огонь по пожарным в Донбассе, которые приезжают тушить огонь после обстрелов. Об этом он сказал в эфире программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

«Я хочу рассказать о подлости, которую применяют украинские формирования. После того, когда пожарные машины вместе с расчетами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи, наши звенья пожарные. Это подло», — сказал Куренков.

Глава МЧС отметил, что украинские военные осведомлены о наличии у российской стороны разминирующей техники. По его словам, для ее уничтожения Вооруженные силы Украины (ВСУ) закладывают фугасы под противопехотные мины.

«Наши сотрудники работают под обстрелами — это абсолютная правда, и они работают в 15-километровой зоне плечом к плечу с военнослужащими и с Росгвардией. Все эти люди совершают ежедневный тихий подвиг», — сказал глава ведомства.

В начале августа мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что в здании университета в центре Донецка начался пожар после обстрела ВСУ. Горело здание факультета экономики и торговли.

До этого мэр Донецка заявлял, что после обстрела города загорелись автобус и две машины.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.