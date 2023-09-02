Российскому лайнеру пришлось лететь через Казахстан из-за неисправности

Лайнер российского авиаперевозчика был вынужден резко сменить курс и проследовать к пункту назначения через воздушное пространство Казахстана. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» во время рейса из Сочи в Москву.

По данным портала, одна из систем наддува отказала. Это не позволило воздушному судну набрать необходимую высоту.

«Командир воздушного судна согласился на альтернативный маршрут через воздушное пространство Республики Казахстан», - уточнили в Aviaincident.

Затем пилот доложил о достаточном количестве топлива и взял курс на аэродром назначения Домодедово.