$96.34+0.01104.61-0.33

Российскому лайнеру пришлось лететь через Казахстан из-за неисправности

Лайнер российского авиаперевозчика был вынужден резко сменить курс и проследовать к пункту назначения через воздушное пространство Казахстана. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Российскому лайнеру пришлось лететь через Казахстан из-за неисправности
© РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» во время рейса из Сочи в Москву.

По данным портала, одна из систем наддува отказала. Это не позволило воздушному судну набрать необходимую высоту.

«Командир воздушного судна согласился на альтернативный маршрут через воздушное пространство Республики Казахстан», - уточнили в Aviaincident.

Затем пилот доложил о достаточном количестве топлива и взял курс на аэродром назначения Домодедово.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, был вынужден сесть в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости