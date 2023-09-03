В Чебаркуле нашли жаривших что-то на Вечном огне школьниц

Сотрудники полиции нашли школьниц, которые возмутили пользователей Чебаркуля (Челябинская область) своим поведением у Вечного огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ГУ МВД России региону.

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Поводом для начала расследования стала фотография, размещенная в местном паблике Чебаркуля. На снимке горожане рассмотрели девочек, которые использовали Вечный огонь для жарки каких-то предметов. «Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВДРоссии "Чебаркульский" установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с девочками и родителями проведена разъяснительная беседа.