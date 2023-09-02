Из российской колонии сбежал заключенный

Ранее в Новосибирске суд приговорил 47-летнего мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Россиянин рассказал, что пошел на такой шаг ради встречи с дочерью. При этом увидеть друг друга они все равно не смогли, так как осужденного задержали через девять часов после побега.