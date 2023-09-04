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Минобороны: два украинских БПЛА уничтожены над Курской областью и Черным морем

Два украинских беспилотника самолетного типа перехвачены российскими средствами ПВО в небе над Курской областью и над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Два украинских БПЛА сбили над Курской областью и Черным морем
© depositphotos.com

«Сегодня около 1:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Накануне на Фрунзенской набережной сообщили о перехвате украинского дрона над территорией Белгородской области. С его помощью киевский режим планировал совершить очередной теракт на российской территории.

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