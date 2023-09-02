Катер врезался в крейсер «Аврора» в Петербурге
В Петербурге крейсер «Аврора» столкнулся с катером. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент на Неве произошел ночью 2 сентября.
По данным телеканала, ЧП случилось из-за того, что на судне имелись неполадки с мотором. На место происшествия сразу прибыла полиция.
Опубликовано видео, сделанное очевидцами речного ДТП. На кадрах видно, что катер стоит вплотную к кораблю.
«Там затянуло лодку походу», - комментирует автор съемки.
После столкновения катер долго оставался возле крейсера. Пока неизвестно, причинены ли повреждения «Авроре».
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