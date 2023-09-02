В Санкт-Петербурге загорелся хладокомбинат

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в производственном здании, ему присвоен повышенный номер сложности.

Об этом сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.

В ликвидации возгорания задействованы 80 человек и 20 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.