В Санкт-Петербурге загорелся хладокомбинат

В Колпинском районе Петербурга произошёл пожар в производственном здании
В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в производственном здании, ему присвоен повышенный номер сложности.
Об этом сообщили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.
В ликвидации возгорания задействованы 80 человек и 20 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее в Дептрансе сообщили, что пожар произошёл на Комсомольской площади в Москве.