На Курильских островах произошло два землетрясения
На Курильских островах и рядом с ними в акватории Тихого океана зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1 баллов. Эпицентры подземных толчков находились на глубине 140 и 104 километра.
«Одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 07:49 в субботу (23:49 мск в пятницу) в северной части Курильских островов. По оперативным данным, толчки ощутили в Северо-Курильске силой четыре балла», — цитируют данные Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН ТАСС.
По данным сейсмологов, подземный толчок магнитудой 5,8 баллов произошел на глубине 140 километров. Другое землетрясение в Тихом океане зафиксировали датчики Европейско-средиземноморского сейсмоцентра. Здесь эпицентр находился на глубине 104 километра, а сила толчка достигла 6,1 балла. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях объектов нет.
Ранее у Курильских островов произошли четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Эпицентр самого сильного подземного толчка располагался в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска.