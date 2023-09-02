На Курильских островах произошло два землетрясения

На Курильских островах и рядом с ними в акватории Тихого океана зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1 баллов. Эпицентры подземных толчков находились на глубине 140 и 104 километра.

«Одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 07:49 в субботу (23:49 мск в пятницу) в северной части Курильских островов. По оперативным данным, толчки ощутили в Северо-Курильске силой четыре балла», — цитируют данные Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН ТАСС.

По данным сейсмологов, подземный толчок магнитудой 5,8 баллов произошел на глубине 140 километров. Другое землетрясение в Тихом океане зафиксировали датчики Европейско-средиземноморского сейсмоцентра. Здесь эпицентр находился на глубине 104 километра, а сила толчка достигла 6,1 балла. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях объектов нет.