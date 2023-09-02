ВСУ предприняли новую попытку атаковать Крымский мост
Вооруженные силы Украины второй раз за ночь попытались ударить по Крымскому мосту безэкипажным катером, этот беспилотный аппарат также был уничтожен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Уточняется, что вторая атака последовала примерно в 02.10 мск. В этот раз также был использован полупогружный безэкипажный катер, он был уничтожен в акватории Черного моря.
Ранее военное ведомство сообщило, что 1 сентября около 23.15 мск пресечена попытка Киева атаковать Крымский мост полупогружным безэкипажным катером.
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