В подмосковном Солнечногорске произошел пожар в цехе стекловарения

В подмосковном городе Солнечногорск произошел пожар в цехе стекловарения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

"В Солнечногорске горит цех стекловарения по адресу: улица Стеклозаводская, дом 1. В 01:36 (по московскому времени) пожар локализован на площади 80 квадратных метров. В 02:18 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал. Ранее сообщалось, что в Ингушетии в Сунженском районе произошло возгорание полигона твердых бытовых отходов.

Кроме того, информацию о данном происшествии направят в Северо-Кавказское региональное управление Росприроднадзора для проведения проверки и принятия необходимых мер. Также в известность поставят и республиканскую прокуратуру.