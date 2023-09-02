На Камчатке произошло землетрясение

Вечером первого сентября на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Его очаг находился на 50 километрах от города Северо-Курильск в море на глубине 139,6 километров. Об этом сообщил камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале геофизической службы, жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки: в квартирах тряслись вещи.

Ранее два сейсмособытия магнитудой 3,9 и 5,4 произошли в июне в Камчатском заливе. МЧС России по региону сообщило, что очаги находились в 106 километрах от Усть-Камчатска на глубине 51 и 48 километров.