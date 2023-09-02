В Омске сестры-близнецы совершили самоубийство в один день

Сестры-близнецы, проживающие в Омске, покончили с собой в один день. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Их тела обнаружил муж одной из сестер, когда вернулся домой. Обе женщины перед смертью попрощались со своими супругами. Уточняется, что, по предварительным данным, погибшие страдали психическими расстройствами. У одной из них было диагностирована биполярное расстройство, а у другой — депрессия.

Как рассказал отец сестер, никаких странностей в их поведении в последнее время не было. Он также отметил, что они были очень близки, начиная с самого детства.

«Ничего вообще по ним нельзя было понять, они вели себя как обычно. У них, как наверное у всех близнецов, была такая сильная связь. <...> Болел один близнец физически или морально, вторая тоже себя из-за этого начинала чувствовать плохо», — поделился мужчина.

По его мнению, в поступке дочерей могут быть виновны их мужья.

«Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них», — считает отец.