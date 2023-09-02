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В Омске сестры-близнецы совершили самоубийство в один день

Сестры-близнецы, проживающие в Омске, покончили с собой в один день. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

В Омске сестры-близнецы совершили самоубийство в один день
© ТАСС

Их тела обнаружил муж одной из сестер, когда вернулся домой. Обе женщины перед смертью попрощались со своими супругами. Уточняется, что, по предварительным данным, погибшие страдали психическими расстройствами. У одной из них было диагностирована биполярное расстройство, а у другой — депрессия.

Как рассказал отец сестер, никаких странностей в их поведении в последнее время не было. Он также отметил, что они были очень близки, начиная с самого детства.

«Ничего вообще по ним нельзя было понять, они вели себя как обычно. У них, как наверное у всех близнецов, была такая сильная связь. <...> Болел один близнец физически или морально, вторая тоже себя из-за этого начинала чувствовать плохо», — поделился мужчина.

По его мнению, в поступке дочерей могут быть виновны их мужья.

«Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них», — считает отец.

Ранее в Кабардино-Балкарии три женщины покончили с собой после самоубийства их четвертой сестры. Уточняется, что после смерти женщины ее родные начали обвинять в произошедшем сестер.

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