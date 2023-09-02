Минобороны сообщило о попытке Киева нанести удар по Крымскому мосту
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крымский мост полупогружным катером без экипажа. Морской беспилотный аппарат был уничтожен в Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что беспилотник удалось своевременно обнаружить и ликвидировать в акватории Черного моря до каких-либо инцидентов.
Сегодня в Министерстве обороны РФ заявили об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Именно эта мера, указали в ведомстве, позволила силам морской авиации предотвратить высадку отряда сил специальных операций армии Украины на побережье Крыма.