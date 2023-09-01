Догхантер попал в беременную женщину из пневматики в Подмосковье

В подмосковном Нахабино неизвестный ранил из пневматической винтовки беременную женщину, стреляя в ее собаку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 31 августа в поле у деревни Лобаново, где выгуливала своего пуделя Дыню девушка на 39-й неделе беременности. По ее словам, во время прогулки она почувствовала резкую боль в ноге и обнаружила в том месте кровь. Перед этим женщина успела услышать два выстрела и шорох в траве, а затем увидела неизвестного с винтовкой, который покинул место засады и убежал.

Пострадавшая сразу вызвала скорую помощь, медики обработали место ранения и успокоили пациентку, убедив ее в том, что произошедшее не причинило «серьезного вреда ни ей, ни ребенку».