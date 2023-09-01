Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
Черемушкинский суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корр. ТАСС.
"Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Куршина, избрать ему меру пресечения в виде содержания под домашним арестом", - сказала собеседница агентства.