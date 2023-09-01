Россиянин пропал без вести у берегов Таиланда

"В туристическую полицию в 19:30 (15:30 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что российский турист мог утонуть в районе пляжа Най Янг в провинции Пхукет. В 20:30 (16:30 мск - прим. ТАСС) поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем", - говорится в сообщении турполиции Пхукета, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Случаи гибели туристов в море в Таиланде участились в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Отдыхающие часто игнорируют предупреждения властей и спасателей об опасности купания при поднятых красных флагах на пляжах в связи с волнением моря. Именно в сезон дождей в Таиланде особенно распространены обратные течения, которые не позволяют по прямой доплыть до берега, поэтому спасатели рекомендуют плыть вправо или влево параллельно ему, постепенно покидая опасную зону.