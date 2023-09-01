Москвич, пострадавший в результате взрыва гранаты в квартире, скончался от полученных ранений. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в пятницу, 1 сентября, в доме на улице Мещерякова в районе Покровское-Стрешнево. После взрыва юноша был экстренно госпитализирован.

Источник пояснил, что 19-летний парень получил серьезные ранения брюшной полости. Кроме того, он потерял обе руки и был доставлен в клинику с большой кровопотерей.

По данным телеканала, в момент взрыва в соседней комнате находился брат молодого человека. Он не пострадал.

Правоохранительные органы начали расследование причин и обстоятельств произошедшего. В частности, силовики выясняют, как к парню попала граната.