Прокуратура начала проверку после взрыва гранаты в московской квартире

Московские прокуроры проводят проверку по факту взрыва граната в квартире, в результате чего молодой человек получил тяжелые травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель надзорного ведомства столицы Людмила Нефедова, она также представила фотографии с места ЧП.

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На снимках видны черные следы на двери и стенах.