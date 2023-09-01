На Украине задержали гражданина США

Госпогранслужба Украины задержала 60-летнего гражданина США, которой путешествовал по реке Дунай на каяке и случайно заплыл на территорию Украины. Об этом служба сообщила в своих социальных сетях.

«60-летний калифорниец, путешествуя по Дунаю, пересек украинскую границу недалеко от города Рени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что путешествие на каяке американец начал в Германии и в течение 57 дней пришвартовывался к берегам различных стран Европы.

«Так по ошибке произошло и с украинским берегом», — говорится в сообщении.

На мужчину составлен протокол об административном правонарушении, он будет передан румынским пограничникам.

До этого сообщалось, что на Украине сотрудники пограничной службы поймали женщину, которая попыталась вывезти мужа в нише для запасного колеса. Инцидент произошел на пропускном пункте «Лужанка» между Украиной и Венгрией. Работники обнаружили полуголого мужчину в автомобиле. После этого беременная иностранка устроила скандал. В какой-то момент гражданка села за руль и попыталась пересечь границу, но сделать этого не получилось.