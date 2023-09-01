Путин пообщался с пермской школьницей в рамках «Разговора о важном»

«Я в старших классах учился в школе с химическим профилем и углубленным из физики, математики, а решил для себя что буду поступать на журфак. Поэтому сразу задумался о том, какие предметы нужно сдавать. А предметы как раз нужно было сдавать по истории, литературе, русскому, иностранному языку, поэтому мне пришлось заниматься именно этими предметами. А вообще, что касается любимых или нелюбимых предметов, я как-то никогда об этом не задумывался, исходил всегда из того, что есть», — отметил Путин.