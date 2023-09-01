Суд вынес приговор двум россиянам, похитившим приятеля из мести

В колонию посадили похитителей, больше двух недель продержавших узника в гараже. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.

Похищение, как установили следователи, состоялось в городе Инзе на улице Мира 8 марта 2021 года. 29-летний местный житель и 26-летний безработный житель областного центра насильно усадили своего общего знакомого в автомобиль, вывези его в безлюдное место и несколько раз выстрелили в землю из пистолета перед ногами похищенного. Затем его вновь поместили в машину и отвезли в гаражный комплекс, расположенный на Промышленной улице Ульяновска. Там они незаконно удерживали потерпевшего до 25 марта.

Сотрудники СК выяснили, что сделали это злоумышленники из мести, пытаясь добиться признания от пострадавшего, которого они подозревали в краже.

Похитителей обвинили в соответствующем преступлении, предусмотренном п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. В итоге жители региона были признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

Суд приговорил ульяновца к 5 годам 9 месяцам колонии строгого режима, а его подельника — к 5 годам.