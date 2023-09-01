Сильный взрыв произошел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, в результате чего погиб мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство", – говорится в сообщении.
В экстренных службах в качестве предварительной причины происшествия назвали детонацию взрывного устройства – мощной петарды или взрывчатки. На территории ЧП находится следственно-оперативная группа.