Бойфренд в Канаде убил дочь петербургской актрисы и инсценировал нападение

Тело петербурженки Марины Наголия обнаружили на днях в ее доме в Торонто. Россиянка переехала в Канаду уже давно - она вышла там замуж. В убийстве заподозрили бойфренда 43-летней женщины, это бакинский иранец. Мужчину арестовали, идет расследование. Погибшая – дочь актрисы из Петербурга Надежды Георгиевой.

Несчастье произошло 25 августа, но подробности портал 47news опубликовал 1 сентября. Обвинение предъявили 35-летнему другу женщины, с которым они вместе жили четыре года. Подозреваемый жил с Мариной и ее дочкой от первого брака в их доме.

Полицейские прибыли на место ЧП и нашли труп женщины, а рядом – мужчину с легкими травмами. Есть сведения, что он пытался инсценировать нападение, чтобы отвести от себя подозрения.

По мнению родных, Марина хотела расстаться с другом из-за того, что он употреблял наркотики. Возможно, это привело его в ярость.