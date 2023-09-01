Более 10 человек ранены при обстреле ТРЦ «Донецк сити»

Более 10 человек, в том числе шестилетний ребенок, получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины ТРЦ «Донецк сити». Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. Более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет», - говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что данные предварительные и, «к сожалению, число жертв может увеличиться».