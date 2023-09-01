Задержан участник массовой драки около российского ТЦ

В Копейске (Челябинская область) полиция задержала участника массовой драки около торгового центра (ТЦ) «Слава». Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

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Силовики выяснили место нахождения подозреваемого, прибыли на адрес и задержали его. Сейчас мужчину везут в местный следственный отдел, отметили в ведомстве.