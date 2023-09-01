Мощный пожар в российской гостинице попал на видео

В Ставропольском крае в здании гостиницы произошел мощный пожар — огонь охватил тысячу квадратных метров. Видео с места происшествия публикует МЧС России в Telegram-канале.
На записи видно, что горит крыша невысокого, но длинного здания. В небо поднимается густой дым.
На месте работают 45 человек и 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее на видео попал пожар возле комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске. Загорелся мусор рядом со строением.
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