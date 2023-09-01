Мужчину задержали по делу о загадочной смерти школьницы в Каменске-Уральском

35-летнего работника Синарского трубного завода задержали по делу о загадочной смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, что тело выпускницы нашли в лесополосе 9 августа. Она окончила 9-й класс и поехала в Екатеринбург поступать в колледж. В Каменск-Уральский она вернулась поздним вечером на последней электричке. Поскольку автобусы уже не ходили, девушка пошла домой через лесопарк. По дороге она сняла видео и написала в социальных сетях, что идет через лес, пошутив: «Прошу меня не убивать и не насиловать».

Сообщение оказалось для девушки последним. На следующий день, 10 августа, ее тело нашли в овраге, в 10 метрах от дороги. Первоначально следователи считали, что она умерла от передозировки наркотиками — визуально следов насилия на ее теле не нашли. Однако смартфон девушки пропал.

По информации канала, правоохранителям удалось обнаружить гаджет погибшей — он был у 35-летнего работника завода. Он рассказал полицейским, что в ту ночь ехал по парку на велосипеде и якобы увидел девушку, которая прилегла в овраге. Мужчина взял ее телефон и скрылся.