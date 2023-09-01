Взрыв произошел в общественной бане в Южной Корее

Взрыв произошел в общественной бане южнокорейского города Пусан. В результате случившего пострадал 21 человек, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на местную полицию.

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Согласно информации издания, около 13:40 по местному времени там произошел пожар. Основное возгорание ликвидировали, однако после этого случился взрыв.

Среди пострадавших есть сотрудники экстренных служб и гражданские служащие, включая главу городского района. Их задело осколками. В частности, двое пожарных получили ожоги.

По словам одного из очевидцев, было два взрыва. По предварительным данным, взрыв мог прогреметь в подвале, где находится водонагревательное оборудование. Полиция решила ограничить доступ к бане. Причина ЧП выясняется.