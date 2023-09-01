Полицейские задержали кальянщика из Санкт-Петербурга по подозрению в убийстве девушки

В Санкт-Петербурге стражи порядка задержали мужчину, его подозревают в убийстве девушки, с которой он недавно расстался.

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В четверг, 31 августа, полицейские обнаружили тело 22-летней девушки с ножевыми ранениями в Мурино. Известно, что 27 августа она ушла с работы в караоке-баре, после чего исчезла.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 25-летнего кальянщика, ее бывшего бойфренда, за которого погибшая намеревалась выйти замуж, однако затем молодые люди внезапно расстались.

Как пишет РЕН ТВ, в день исчезновения девушка поехала в лес на поиски "закладки" наркотического вещества и встретилась с экс-бойфрендом. Между молодыми людьми началась ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил бывшую возлюбленную ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, после чего убийца выбросил ее тело в мусорный контейнер.

Издание 78.ru сообщает, что знакомые погибшей характеризуют ее как доброго и отзывчивого человека, в то время как о ее бывшем бойфренде отзываются негативно.