Полицейские задержали кальянщика из Санкт-Петербурга по подозрению в убийстве девушки
В Санкт-Петербурге стражи порядка задержали мужчину, его подозревают в убийстве девушки, с которой он недавно расстался.
В четверг, 31 августа, полицейские обнаружили тело 22-летней девушки с ножевыми ранениями в Мурино. Известно, что 27 августа она ушла с работы в караоке-баре, после чего исчезла.
По подозрению в убийстве правоохранители задержали 25-летнего кальянщика, ее бывшего бойфренда, за которого погибшая намеревалась выйти замуж, однако затем молодые люди внезапно расстались.
Как пишет РЕН ТВ, в день исчезновения девушка поехала в лес на поиски "закладки" наркотического вещества и встретилась с экс-бойфрендом. Между молодыми людьми началась ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил бывшую возлюбленную ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, после чего убийца выбросил ее тело в мусорный контейнер.
Издание 78.ru сообщает, что знакомые погибшей характеризуют ее как доброго и отзывчивого человека, в то время как о ее бывшем бойфренде отзываются негативно.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства гибели девушки выясняются.