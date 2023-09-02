В Краснодарском крае вспыхнула гостиница
В поселке Джубга Краснодарского ликвидировали пожар площадью восемь «квадратов» на втором этаже гостиницы. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.
«Восемь метров квадратных площадь возгорания на которой, ликвидировано возгорание. Сейчас на месте находятся инспектора, уточняется информация», - сообщили в ведомстве.
На кадрах очевидцев, опубликованных в сообществе «Жизнь на море», видно, что пламя полностью охватило номер, очевидцы пытались потушить пожар самостоятельно.
Ранее задержали подозреваемого по делу о лесном пожаре в Геленджике площадь 118 гектаров. При этом выяснилось, что изначально на мужчину вышли из-за употребления наркотиков.