Полиция Киева 1 сентября получила данные о минировании всех средних школ города

Полиция Киева получила 1 сентября информацию о минировании всех средних школ в городе. Об этом сообщает администрация украинской столицы в Telegram.

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«Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС (государственной службы по чрезвычайным ситуациям – ред.) будут привлекаться в случае необходимости», — заявили в администрации.

В сообщении также говорится, что решение об эвакуации учащихся и учителей из помещений принимается непосредственно администрацией учебных заведений и правоохранителями.

На прошлой неделе сообщалось, что депутат Государственной думы России Василий Власов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением определить в Уголовном кодексе отдельное наказание за ложные минирования в период проведения военных и контртеррористических операций.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.