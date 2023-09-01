Неопознанный аэростат едва не сорвал посадку самолета в Пулково

Неопознанный метеозонд чуть не сорвал посадку пассажирского лайнера в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно полученной информации, инцидент произошел вечером 31 августа. Самолет авиакомпании Smartavia направлялся из Мурманска в Санкт-Петербург, но при заходе на посадку экипаж воздушного судна столкнулся с непредвиденной ситуацией.

Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту Пулково. Однако незадолго до этого пилоты заметили в небе двухметровый черный шар, который кружил над самолетом на расстоянии 15 метров.

Как указано в сообщении, аэростат парил в воздухе на высоте 1000 метров и находился в опасной близости от лайнера.

«Пилот принял решение продолжить снижение, в итоге самолет благополучно сел. Сейчас специалисты устанавливают, чей это был зонд», — говорится в материале.