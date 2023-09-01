Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на Бали

Россиянина, разыскиваемого Интерполом, задержали на Бали. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью полиции острова Янсен Авитус Панджаитан.

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«Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций», — цитирует его РИА Новости.

Гражданина РФ задержали во время визита в центр иммиграционной службы, куда он явился, чтобы продлить вид на жительство.