Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на Бали
Россиянина, разыскиваемого Интерполом, задержали на Бали. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью полиции острова Янсен Авитус Панджаитан.
«Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций», — цитирует его РИА Новости.
Гражданина РФ задержали во время визита в центр иммиграционной службы, куда он явился, чтобы продлить вид на жительство.
Задержанный проведет под стражей в следующие 20 дней, ожидая дальнейшего разбирательства. При этом власти Бали ждут от запрашивающей страны подтверждения о задержании или депортации подозреваемого.