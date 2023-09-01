В Подмосковье девятиклассница покончила с собой из-за нежелания учиться

В Подмосковье ученица девятого класса покончила с собой накануне начала учебного года из-за нежелания учиться. Об этом стало известно в пятницу, 1 сентября.

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По данным источника «ВМ», тело девочки обнаружили недалеко от жилого дома на улице Войкова в Наро-Фоминске. При обыске ее квартиры была обнаружена предсмертная записка, в которой погибшая объясняла, что не хочет идти в школу и учиться.

По данным источника, школьница воспитывалась в благополучной семье, которая не стояла на учете. По словам близких, раньше у нее не было суицидальных мыслей.