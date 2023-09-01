Похитители украли сыновей у мэра после скандала о хищении бюджетных средств

В мексиканском городе после скандала из-за хищения бюджетных средств у мэра похитили детей. Об этом сообщает Perfil.

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Старшие сыновья мэра города Митонтик, Маруки Мендез, были похищены неизвестными после новостей о краже 5,8 миллиона песо (около 32,5 миллиона рублей) из бюджета. 13 августа похитители забрали 24-летнего Фернандо Хосе Лопеса и 21-летнего Луиса Армандо Лопеса из дома и увели в горы, недалеко от коммуны Оксиман. После злоумышленники связались с родителями молодых людей и пригрозили, что сожгут их заживо, если Мендез и ее муж Фернандо Лопес Лопес, занимающий должность президента при местном правительстве, не вернут украденные деньги народу коммуны Оксиман. Одновременно с детьми мэра преступники также похитили казначея Эрасто Веласко Веласкеса, который, по их мнению, был причастен к коррупционной схеме.

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Похитители при этом пытали заложников и заставляли детей разговаривать с отцом по телефону и требовать у него вернуть деньги коммуне, которая является одной из беднейших в регионе. Злоумышленники выложили в социальной сети видео, на которых сыновья Лопес и Мендез с повязками на глазах подтверждают, что отец украл деньги и просят его вернуть их жителям Оксимана. Также на другом видео казначей Веласкес рассказывает, что на него напали, когда он перевозил деньги в коммуну и что теперь у него нет сомнений в личности воров. Ответственными за кражу он назвал Лопеса и его бухгалтера.

Дети мэра провели в плену в общей сложности 13 дней, после чего Министерство финансов предоставило городу необходимые деньги. Власти Минтоника принесли в коммуну Оксиман выкуп, и заложников освободили. По итогам происшествия Генеральная прокуратура штата Чьяпас начала расследование с целью найти виновных. Президент Лопес пока не признал вину в краже и заявил, что похитители силой заставили пленников обвинить его в исчезновении бюджетных денег.